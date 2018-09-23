Баранец рассказал о вероятных действиях Москвы после крушения Ил-20

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец рассказал «Звезде» о возможных действиях Москвы после крушения российского самолета-разведчика Ил-20 у берегов Сирии.

«Я думаю, что есть два - три прагматичных шага, которые скорее всего реалистичны. Они заключаются в том, что Москва обратится с просьбой к правительству Сирии обнародовать новые правила игры в сирийском небе, и Сирия должна объявить, что закрывает небо полностью или в определенных секторах. Это будет отвечать нашим российским интересам и нашей безопасности», - считает Баранец.

Он добавил, что все претензии, которые Министерство обороны РФ высказало в первый день трагедии, на брифинге были систематизированы в хронологическом виде и звучат достаточно убедительно.

Баранец считает, что в крушении российского самолета виновата прежде всего израильская сторона, поскольку действия пилотов истребителей ВВС Израиля спровоцировали эту ситуацию.

«Если бы не было израильских пиратских бандитских самолетов в небе Сирии, трагедии бы не было», - отметил эксперт.

Он также не исключил усиление российской группировки противовоздушной обороны в Сирии, а также возможных поставок в страну ЗРК С-400, «Панцирь» и «Бук».

«Я надеюсь, что Министерство обороны выскажет свою точку зрения по поводу того, как бы лишить израильских "пиратов" вот такого бандитского поведения, которое приводит к жертвам с российской стороны», - добавил Баранец.

Ранее Министерство обороны раскрыло детальную информацию обо всех обстоятельствах крушения российского самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября. В результате трагедии погибли 15 российских военнослужащих.

Сейчас на месте падения воздушного суда в 27 километрах западнее порта Баниас проводится поисковая операция по извлечению из воды тел погибших и обломков самолета.