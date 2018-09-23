Экс-начальник Главного штаба ВВС призвал ввести запрет на полет самолетов Израиля в Сирии

Израильским ВВС необходимо запретить осуществлять полеты в воздушном пространстве Сирии. Такую точку зрения озвучил «Звезде» бывший начальник Главного штаба ВВС Виктор Синицын.

«Нужно ввести запрет для полетов в том районе, где обычно израильтяне летали. Именно запрет на полеты должен быть введен», - сказал он.

«Обязательно объявить закрытую зону для полетов всей авиации, кроме российской и сирийской. Если этого не сделаем, это будет очень плохо», - добавил Синицын.