Экс-начальник Главного штаба ВВС призвал ввести запрет на полет самолетов Израиля в Сирии
Израильским ВВС необходимо запретить осуществлять полеты в воздушном пространстве Сирии. Такую точку зрения озвучил «Звезде» бывший начальник Главного штаба ВВС Виктор Синицын.
«Нужно ввести запрет для полетов в том районе, где обычно израильтяне летали. Именно запрет на полеты должен быть введен», - сказал он.
«Обязательно объявить закрытую зону для полетов всей авиации, кроме российской и сирийской. Если этого не сделаем, это будет очень плохо», - добавил Синицын.
Ил-20 ВКС России потерпел крушение 17 сентября. Борт был сбит ракетой комплекса С-200, с помощью которого сирийские ПВО отражали атаку израильских F-16, нанесших удар по наземным целям. Все находившиейся на борту 15 российских военнослужащих погибли.
В Минобороны РФ возложили ответственность за случившуюся трагедию на израильские ВВС, отметив, что «враждебные действия ВВС Израиля выходят за рамки цивилизованных отношений».