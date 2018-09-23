Литовкин: израильские военные обманывали руководство российской группировки

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал «Звезде» слова официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, который заявил, что неправомочные и провокационные действия израильской авиации привели к крушению российского самолета-разведчика Ил-20 у берегов Сирии.

«Израильские военные вводили в заблуждение, мягко говоря, обманывали руководство российской группировки ради достижения своих целей, что привело к гибели нашего самолета-разведчика и 15 российских военнослужащих», - добавил Литовкин.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что вся вина за сбитый российский разведывательный самолет лежит на израильских ВВС. По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашнекова, действия израильских летчиков-истребителей говорят о непрофессионализме военных Израиля, либо о преступной халатности.

Напомним, самолет Ил-20 потерпел крушение у берегов Сирии 17 сентября. Связь с экипажем пропала в момент атаки четырех истребителей ВВС Израиля объектов в провинции Латакия. По данным Минобороны РФ, израильские летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под огонь ПВО Сирии, в результате чего Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Жертвами крушения стали 15 российских военнослужащих.