Минобороны РФ опубликовало 3D-видео реконструкции гибели Ил-20 в Сирии

Министерство обороны России опубликовало 3D-видео, демонстрирующее процесс крушения российского самолета Ил-20. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков продемонстрировал его в ходе специального брифинга, посвященного трагедии.

Самолет Ил-20 вылетел из Хмеймима и двинулся на восток. Сделав круг, летательный аппарат начал возвращение к аэродрому. В этот момент к Латакии приблизились истребители F-16 ВВС Израиля и нанесли авиаудары по сирийским объектам. Российский самолет пошел на другой круг и стал снижаться, пролетая над морем.

В этот момент один из истребителей совершил маневр, приблизившись к Ил-20. Сирийские ПВО восприняли действия F-16 как новую воздушную атаку. Российский самолет оказался между ПВО и израильскими истребителями и был поражен ракетой. Как подчеркнул официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенко, израильский пилот не мог не знать, что Ил-20 станет приоритетной целью для атаки.

«В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель - самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. В 22.07 отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств», - рассказал официальный представитель Министерства обороны.

Конашенков подчеркнул, что действия израильских летчиков основывались либо на непрофессионализме, либо на преступной халатности. Именно поведение пилотов израильских истребителей привело к гибели 15 военнослужащих России. В этой связи ведомство возложило полную вину за трагедию на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности.