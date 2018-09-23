В Минобороны РФ рассказали о действиях экипажа подбитого в Сирии Ил-20

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашнеков рассказал о действиях экипажа самолета Ил-20, сбитого в Сирийской Арабской Республике. Подробные данные о трагедии в ведомстве изложили в ходе специального брифинга.

Один из истребителей F-16 ВВС Израиля начал сближение с российским самолетом. Этот маневр сирийские ПВО трактовали как очередную атаку израильской авиации. Конашенков отметил, что пилот израильского истребителя не мог не знать, что именно Ил-20 окажется «предпочтительной целью» для зенитной ракеты.

«В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель - самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. В 22.07 отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств», - рассказал официальный представитель Министерства обороны.

После этого израильская авиация не покинула чужое воздушное пространство, а осталась в районе и продолжила боевое дежурство. В 22.29 дежурный офицер командования российской группировки в САР потребовал от израильского офицера на командном пункте ВВС увести авиацию из указанного района, так как Ил-20 терпит бедствие и российская сторона задействует спасательные средства. Израильский офицер ответил, что понял информацию принял и доведет до командования. Самолеты ВВС Израиля покинули район в 22.40.

В настоящее время на месте падения российского самолета Ил-20 в 27 километрах западнее порта Баниас проводится поисковая операция по извлечению из воды тел погибших и обломков самолета, добавили в Минобороны.