Враг не подступит: сразу три дивизиона С-400 охраняют крымское небо

Евпатория стала третьим городом Крыма, где встал на боевое дежурство зенитный ракетный дивизион комплексов С-400. Сейчас он вооружается ракетой с радиусом действия до двухсот пятидесяти километров, однако недавно была испытана ее новая модификация, способная достать любую воздушную цель на расстоянии до четырехсот километров. Система противовоздушной обороны сканирует воздух и над морем, и над сушей - нет такой цели, которая бы ускользнула от этих радаров.

«В максимальном режиме мы просматриваем побережье Турции, Румынии, Болгарии, Украины, полностью побережье с севера на запад. Комплекс хорош тем, что на данном этапе одна вот такая единица заменяет несколько установок старого типа», - рассказал командир зенитно-ракетного полка Александр Таранов.

С-400 «Триумф» - это самый совершенный комплекс противовоздушной обороны. Ракета, выпущенная из установки, найдет свою цель за сотни километров от места пуска, ее радиус поражения больше, чем размеры всего Крымского полуострова.

В бою с баллистическими и крылатыми ракетами С-400 - явный фаворит. Он остановит любую гиперзвуковую цель и перехватит самый современный летательный аппарат, созданный по технологии стелс.

С появлением именно этого западного дивизиона в небе над Крымом создан противоракетный треугольный щит. Еще два дивизиона С-400 стоят в Севастополе и Феодосии. Таким образом, «Триумфы» прикрывают все Причерноморье.