В Минобороны напомнили о помощи Израилю на Голанских высотах

В связи с неоднозначной ситуацией, связанной с крушением российского разведывательного самолета Ил-20, в результате непрофессиональных действий ВВС Израиля, Министерство обороны России отметило непоследовательность Тель-Авива и оценило инцидент как «крайне неблагодарный ответ» на помощь Российской Федерацией Израилю и израильтянам, которая неоднократно оказывалась в ходе взаимодействия в Сирии.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге, посвященном детальному разбору трагедии с Ил-20, напомнил, что в результате операции, проведенной в юго-западной зоне деэскалации Сирии правительственными войсками при поддержке ВКС РФ летом этого года, были созданы условия для возобновления деятельности миротворческого контингента ООН, развернутого в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350.

«Со 2 августа 2018 года после шестилетнего перерыва организовано патрулирование района разделения на Голанских высотах миротворческим контингентом ООН под боевым прикрытием российской военной полиции. Это позволило полностью исключить обстрелы израильской территории со стороны Голанских высот», - подчеркнул Конашенков.

В Минобороны отметили, что в настоящее время вдоль линии «Браво» выставлены шесть наблюдательных постов российской военной полиции, которые обеспечивают безопасность сотрудников миссии ООН.

«В целях предотвращения угрозы нанесения ракетных ударов со стороны проиранских формирований, Израиль обратился с просьбой об урегулировании ситуации с нахождением в районе, примыкающем к Голанским высотам, тяжелого вооружения проиранских группировок», - рассказали в российском оборонном ведомстве.

После этого Россия провела консультации с Ираном, в ходе которых Тегеран уведомил, что не считает правильным нагнетание обстановки в данном районе и не имеет агрессивных намерений против Израиля.

«В итоге все проиранские формирования с тяжелым вооружением при содействии российских военнослужащих были отведены от Голанских высот на безопасное для Израиля расстояние - более чем на 140 километров на восток Сирии», - добавил Конашенков.

По данным Минобороны, всего было отведено 1050 человек личного состава, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракет, а также 145 единиц другого вооружения и военной техники.