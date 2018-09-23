Минобороны РФ представило поминутную хронику событий перед крушением Ил-20 в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации раскрыло детальную информацию обо всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 ВКС России у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября.

Поминутную хронологию событий, основанную на объективных данных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке «Плотто», представил на брифинге официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. Запись брифинга была опубликована на сайте Министерства обороны РФ.

Вечером 17 сентября российский разведывательный самолет Ил-20 с 20 часов 31 минуты выполнял специальную задачу по отслеживанию обстановки в Идлибской зоне деэскалации. На его борту находились 15 российских военнослужащих.

В данный период времени группа из четырех истребителей F-16 вылетела c территории Израиля для нанесения внезапного удара по промышленным объектам Сирийской Арабской Республики.

Истребители F-16, пролетев над нейтральными водами Средиземного моря, заняли район патрулирования в 90 километрах западнее города Латакия.

«В 21.39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии», - рассказал генерал-майор.

Через одну минуту после этого, в 21.40, четыре израильских F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами ГБУ-39 по промышленным объектам в провинции Латакия.

«Таким образом, оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение имеющихся договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов», - заявили в Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы.

При этом в Минобороны особое внимание обратили на тот факт, что в ходе переговоров по линии «деконфликтинга» представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся именно на севере Сирии. Отмечается, что разговор велся на русском языке, а его запись есть в распоряжении российского оборонного ведомства.

«После получения этих сведений, командир Ил-20, находившегося на севере Сирии, получил указания уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу», - заявил Конашенков.

На карте, представленной Минобороны на брифинге, явно видно, что удары израильских истребителей наносились не в северной части Сирии, а в районе Латакии, которая является западной провинцией. А сам город Латакия расположен на западном побережье страны.

«Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских F-16», - подчеркнули в Минобороны.

С 21.51 сирийские средства противовоздушной обороны приступили к отражению израильской атаки и начали пуски зенитных ракет.

После удара, израильские самолеты вновь заняли зону дежурства на удалении 70 км западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и, вероятно, готовясь к нанесению повторного удара.

«В 21.59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации», - рассказал официальный представитель оборонного ведомства России.

В Минобороны заявили, что израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16, и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты.

«Знали израильтяне и о том, что в Вооруженных Силах России и Сирии используются разные системы опознавания "свой - чужой", и сирийские радиолокационные станции могут опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей», - добавил Конашенков.

В этот период самолет Ил-20, совершавший разворот для захода на посадку на аэродром Хмеймим, оказался на направлении огня сирийских средств ПВО по израильским самолетам.

«Особо подчеркну, что, наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе», - сказал генерал-майор на брифинге.

В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель – самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начал экстренное снижение.

В 22.07 отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств.

На данных о положении самолетов на 22.25 по системе «Плотто» видно, что израильские самолеты находились в зоне дежурства, и не ушли оттуда до 22.40.

«В 22.29 дежурный офицер командования российской группировки в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие: "Требуем увести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства"», - рассказал о дальнейшем развитии событий Конашенков.

На сообщение офицера командования группировки РФ в САР, израильский офицер в звании лейтенанта ответил: «Информацию принял, доведу до командования». И в 22.40 истребители F-16 ушли из данной зоны.

«После чего, только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения ракетой российского Ил-20, оперативный дежурный командного центра ВВС Израиля в звании полковник вышла на связь и сообщила: "Ваша информация о бедствии Ил-20 принята. Мы очистили зону. Если необходима помощь, мы готовы помочь"», - описали ситуацию в Минобороны.

Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности, завил представитель военного ведомства.

«Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», - добавил Конашенков.

Он особо подчеркнул тот факт, что действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов.

«Тем самым, израильскими истребителями была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных», - отметил Конашенков.

В настоящее время на месте падения российского самолета Ил-20, в 27 километрах западнее порта Баниас, проводится поисковая операция по извлечению из воды тел погибших и обломков самолета, добавили в Минобороны.