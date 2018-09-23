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Саперы-штурмовики получат в экипировку новейшие экзоскелеты

Наталья Вальханская
05:59 23.09.2018
Стало известно, когда на снабжение инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации начнут поступать экзоскелеты.
Саперы-штурмовики получат в экипировку новейшие экзоскелеты
Фото: Минобороны России

Военнослужащие инженерных войск получат на снабжение экзоскелеты, способные повысить полезную нагрузку сапера на 50 килограммов, сообщил заместитель начальника инженерных войск ВС РФ полковник Руслан Алахвердиев.

По его словам, принципиально новое снаряжение, в том числе и экзоскелеты, начнет поступать в инженерные войска уже в 2019 году после предварительных испытаний.

Полковник подчеркнул, что именно минеры и штурмовики всегда носят с собой тяжелую экипировку и большое количество боеприпасов, поэтому для выполнения боевых задач на помощь им придет специальное снаряжение.

В первую очередь экзоскелеты поступят на снабжение в подразделения штурма и разграждения, отметил Алахвердиев.

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