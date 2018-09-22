Аэродромы ЮВО готовят для базирования истребителей Су-57

Аэродромы ЮВО реконструируют для базирования истребителей пятого поколения Су-57, заявили в пресс-службе Южного военного округа.

Командующий объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов выступил с докладом на заседании военного совета в штабе округа в Ростове-на-Дону. Как отметили в пресс-службе, он доложил о ходе строительства и реконструкции аэродромов округа для базирования и использования Су-57, а также о завершении благоустройства позиций боевого дежурства зенитных ракетных дивизионов С-400 и «Панцирь-С» в Крыму, Ростовской области и на Кубани.

Отмечается, что на вооружение объединения до конца года поступит более 800 единиц новейшей техники. Для усовершенствования системы управления авиацией в округ поступили фронтовые бомбардировщики Су-24М, оборудованные аппаратурой автоматизированного целеуказания СВП-24, подчеркнул Севостьянов.

Напомним, Минобороны России подписало контракт на поставку двух Су-57 к 2020 году. Первую серийную машину военные получат уже в следующем году.