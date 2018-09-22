Отряды юнармейцев в гарнизонах РВСН насчитывают более 8 тысяч школьников

На сегодняшний день в гарнизонах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) создано около 300 отрядов Всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия», в которых состоит более 8 тысяч школьников. Об этом сообщили «Звезде» в Минобороны РФ.

Программа подготовки юнармейцев в РВСН предусматривает внеклассные занятия по строевой и огневой подготовке, военно-прикладным видам спорта и участие в различных военно-патриотических акциях. Также юнармейцы получают возможность посетить командные пункты соединений и ознакомиться с агрегатами мобильных ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», находящихся на вооружении дивизий ПГРК.

Кроме того, старшеклассники из отрядов посещают комнаты боевой славы соединений, знакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, современными образцами вооружения и военной техники, стоящих на вооружении РВСН и принимают активное участие в спортивной деятельности соединений.

Юнармейцы в свободное от учебы время занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях.

Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народам, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в движение может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.