«Калибрами» по противнику: ВМФ РФ отразили «ракетный удар» в ходе учений

Боевые стрельбы и электронные пуски «Калибров» отработала ударная группа кораблей Каспийской флотилии в акватории Каспийского моря в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

В ходе учений ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Углич» отразили ракетный удар надводных сил условного противника и авианалет. После чего экипажи ВМФ РФ выполнили поиск и уничтожение мин, а также артиллерийские стрельбы по мишеням.

Всего в тактическом учении приняли участие экипажи пятнадцати боевых кораблей флотилии, заявил Астафьев.

Напомним, в начале недели в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова была объявлена тревога.