«Гвоздика» и БТР-82а испепеляют «противника»: эффектные кадры учений морпехов

Морская пехота Балтийского флота провела двухстороннее тактическое учение на полигоне Хмелевка в Калининградской области. В ходе маневров военнослужащие отработали оборону побережья от высадки морского десанта условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

«В рамках выполнения учебно-боевых задач морские пехотинцы отработали действия подразделений в обороне при применении условным противником боевых отравляющих веществ и выполнили задачи по отражению атаки морского десанта», - заявил Мартов.

Отмечается, что личный состав был поднят по учебной тревоге, после чего выполнил задачу по скрытному выдвижению в указанный район, где, по данным разведки, «противник» готовил плацдарм для высадки морского десанта.

С помощью огня из бронетранспортеров БТР-82а, 122-мм самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», 82-мм батальонных минометов и из штатного оружия военнослужащие уничтожили передовой отряд морского десанта «врага». В результате силы условного противника не смогли обеспечить подход кораблей и осуществить высадку десанта. После этого была отражена и атака основных сил нападавших.

«Массированным огнем рассредоточенных подразделений морские пехотинцы подавили наступление условного противника», - подчеркнули в пресс-службе.

В ходе учения морпехи отточили навыки по применению штатного вооружения и военной техники, перемещению на поле боя и оборудованию фортификационных сооружений.

Всего в маневрах было задействовано более 500 военнослужащих, а также свыше 70 единиц боевой техники.