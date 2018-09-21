Герасимов провел переговоры с главкомом НАТО

Первый заместитель министра обороны Российской Федерации начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти.

«21 сентября 2018 г, состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии В.В.Герасимова с Верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом К.Скапарротти», - сообщили в Минобороны.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии.