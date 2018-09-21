Главному храму ВДВ переданы иконы с частицами мощей Георгия Победоносца

Утром в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках была отслужена торжественная литургия. После литургии четыре иконы с частицами мощей святых праведных воинов были переданы заместителю командующего Воздушно-десантными войсками по работе с личным составом генерал-майору Виктору Купчишину.

«Передача святынь прошла в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства», проводимой Всемирным русским народным собором по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - подчеркнул председатель общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, исполнителями программы по духовному укреплению российского воинства являются общественная организация «Московские суворовцы», Фонд святого мученика Вонифатия и Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силам и правоохранительными органами.

Также в церемонии приняли участие представители РПЦ, Минобороны, органов исполнительной и законодательной власти, а также военнослужащие Воздушно-десантными войск. Об этом сообщил один из организаторов акции, председатель общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках был построен на деньги военного ведомства Российской империи. Его освятили 24 марта 1906 года. Он вмещал более тысячи человек, что соответствовало примерной численности полка в мирное время. После революции храм закрыли. В разное время здесь располагались клуб, узел фельдъегерской связи и гауптвахта. В 2004 году Святейший Патриарх благословил возродить его собором Воздушно-десантных войск. Спустя пять лет, 9 июля 2009 года, состоялся чин освящения и воздвижения крестов.