Третий дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

На полуострове Крым встал на боевое дежурство очередной дивизион ЗРК С-400 «Триумф». Об этом рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

Третий дивизион заступил на дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории. Боевые расчеты прибыли из состава соединения ПВО армии ВВС и ПВО ЮВО. Приказ о заступлении уже вручен командиру дивизиона полковником Николаем Задорожным.

Ранее два дивизиона современных ЗРК С-400 встали на дежурство в двух других районах полуострова. В январе 2018 один из них заступил в Севастополе, годом ранее дивизион С-400 приступил к охране воздушных рубежей в Феодосии.

Ранее зенитчики Южного военного округа выполнили учебно-боевые пуски ракет по целям условного противника в семи регионах округа. В ходе учений на Ставрополье, Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, в Дагестане, Северной Осетии и Крыму были задействованы зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2», «Панцирь-С1» и «С-400».