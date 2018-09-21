«Ураганы» бьют по «врагу»: замедленная съемка работы РСЗО
Телеканал «Звезда» публикует кадры работы реактивной системы залпового огня «Ураган» на учениях «Восток-2018».
Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен самым массовым учениям в современной истории России «Восток-2018», которые проходили с 11 по 17 сентября 2018 года.
В ходе розыгрыша практических действий на межвидовом полигоне «Цугол» 13 сентября были показаны в действии реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град».
Согласно легенде, противник нанес коалиционной группировке фланговый удар и стремится занять выгодный рубеж. По передовому пункту управления был нанесен удар с помощью РСЗО.
Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55 на телеканале «Звезда».