«Ураганы» бьют по «врагу»: замедленная съемка работы РСЗО

Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен самым массовым учениям в современной истории России «Восток-2018», которые проходили с 11 по 17 сентября 2018 года.

В ходе розыгрыша практических действий на межвидовом полигоне «Цугол» 13 сентября были показаны в действии реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град».

Согласно легенде, противник нанес коалиционной группировке фланговый удар и стремится занять выгодный рубеж. По передовому пункту управления был нанесен удар с помощью РСЗО.

Смотрите программу «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55 на телеканале «Звезда».