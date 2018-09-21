Истребители ВВС Британии сопроводили Ту-160 во время планового полета

Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для сопровождения самолетов дальней авиации были подняты экипажи российских истребителей МиГ-31. В ходе перелета, длительность которого составила более 14 часов, была выполнена дозаправка Ту-160 в воздухе, рассказали в военном ведомстве.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС.

В ведомстве подчеркнули, что летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами, которые выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.