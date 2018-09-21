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Истребители ВКС РФ за неделю 13 раз поднимались на перехват разведчиков

Наталья Вальханская
03:00 21.09.2018
Всего за неделю вдоль границ России вели разведку 37 иностранных летательных аппаратов.
Истребители ВКС РФ за неделю 13 раз поднимались на перехват разведчиков

Министерство обороны РФ опубликовало статистику разведывательной деятельности у границ Российской Федерации за неделю.

Всего разведку вдоль границ нашей страны вели 37 иностранных летательных аппаратов. Для их перехвата с целью недопущения нарушения воздушного пространства России 13 раз поднимались экипажи боевых истребителей Воздушно-космических сил РФ из состава дежурных по ПВО, сообщили в военном ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что в результате профессиональных действий ВКС РФ нарушений воздушного пространства нашей страны допущено не было.

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