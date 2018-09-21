Бомбометание и стрельба из авиапушек: яркие кадры учений Су-30СМ и Су-24

Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 морской авиации Балтийского флота провели плановую проверку боеготовности собственных сил.

В ходе полетов, которые прошли на полигоне в Калининградской области, они осуществили боевое применение по мишеням. Более того, были отработаны задачи по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники предполагаемого противника и ведению воздушной разведки.

Во время учений экипажи сбросили несколько авиационных бомб, проработали стрельбу из авиационных пушек и элементы маневрирования.

«Во время вылетов экипажи сбросили различные виды авиационных бомб (П-50Т и ФОТАБ-100-140), произвели стрельбу из авиационных пушек, кроме этого экипажи морской авиации отработали элементы маневрирования во время захода на цели в условиях применения условным "противником" средств радиоэлектронного подавления», - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Все учебно-боевые задачи были отработаны как в дневное, так и ночное время суток. В частности, ночью экипажи отработали взлет, посадку, а также атаки по низкоскоростным и наземным целям.

Одним из важнейших для отработки элементов стали имитация воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке.