Минобороны ответило на вопросы о подлинности документов по крушению МН17

После обнародования Министерством обороны РФ документов по новым фактам, связанным с обстоятельствами крушения малазийского Boeing 777 на юго-востоке Украины, в частности касающимся бортового номера ракеты, поразившей пассажирский самолет, в ряде СМИ появились публикации, которые якобы разоблачают подлинность предоставленных ведомством документов.

Минобороны РФ ответило на вопросы о подлинности всех предоставленных сведений, касающихся инцидента с рейсом МН-17. В ведомстве объяснили, что при создании зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе на нее разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации, в который входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты.

«При этом формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете», - рассказали в Минобороны.

В случае прихода в негодность эталонного формуляра, то есть «подлинника», вместо него создавалась точная копия, которая называлась «восстановленный подлинник», с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием «восстановленный подлинник».

Информация об этом отражалась на полях данного документа. Так, представленный в ходе брифинга Минобороны России формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись.

Такой порядок разработки технической документации определялся ГОСТ 19.602-78, в котором четко разъясняется, что «подлинник» и «восстановленный подлинник» – это документы, с которых делают копии.

В них затем вносились конкретные номера двигателя к зенитным управляемым ракетам 9М38. Данные правила разработки и ведения технической документации действовали на предприятиях всего Советского Союза, в том числе и на Украине.

Генеральная прокуратура Российской Федерации подтвердила передачу всех данных голландской стороне еще 17 сентября.

Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности. В случае соответствующих запросов от Совместной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз.

Напомним, как накануне сообщили в российском Министерстве обороны, ракета, которой сбили рейс MH17, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в военную часть, входившую в состав Прикарпатского военного округа.

Рейс MH17, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Погибло 298 человек.