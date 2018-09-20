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Внести пожертвование на строительство храма ВС РФ можно через онлайн-сервисы

Наталья Вальханская
20:23 20.09.2018
На сайте благотворительного фонда «Воскресение» подключена система электронных интернет-платежей.
Фото: 57stock, Globallookpress

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооруженных сил в онлайн режиме возможно с помощью платежных интернет-систем, сообщили в благотворительном фонде «Воскресение».

На сайте благотворительного фонда «Воскресение» подключена система электронных интернет-платежей, с помощью которых теперь возможно в онлайн режиме перечислить пожертвования на строительство Главного храма Вооруженных сил. Платежи могут осуществляться как физическими, так и юридическими лицами всеми самыми распространенными способами оплаты с помощью электронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного фонда «Воскресение» перечислить средства можно переводом с банковской карты, средствами электронных платежных систем Яндекс.Деньги, WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением наличных средств через сети терминалов магазинов «Связной» и «Евросеть».

Для юридических лиц кроме того существует возможность заключения договора на благотворительную деятельность.

На сегодняшний день на расчетные счета благотворительного фонда «Воскресение», осуществляющего сбор пожертвований на строительство Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, перечислено более 1 миллиарда рублей.

Средства поступают как от физических, так и от юридических лиц.

Главный храм Вооруженных Сил России построит Минобороны РФ на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Московской области.

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