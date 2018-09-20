Командующий ВВС Израиля прибыл в Москву для объяснений по сбитому Ил-20

Командующий израильских ВВС Амикам Норкин находится в Москве, куда был направлен правительством страны для дачи разъяснений в связи с крушением российского самолета Ил-20, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя израильской армии Йонатана Конрикуса.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль готов предоставить российской стороне всю имеющуюся у него информацию по инциденту со сбитым в Сирии Ил-20.

О том, что в российскую столицу будет направлен главком израильских ВВС с информацией по сбитому российскому самолету, в разговоре с Владимиром Путиным сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, с помощью которого ПВО САР отражала атаку четырех израильских самолетов F-16, нанесших удар по наземным целям. Все находившиейся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

В Российском военном ведомстве заявили, что израильские пилоты прикрывались российским самолетом, полагая, что его близость не позволит ПВО САР ответить на авиаудар. При этом предупреждение об атаке было сделано менее чем за минуту до авиаудара, поэтому у российского самолета не было времени уйти из опасной зоны.