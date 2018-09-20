Учения ОДКБ «Боевое братство - 2018» пройдут в четырех странах Центральной Азии

Совместные оперативно-стратегические учения Организации договора о коллективной безопасности «Боевое братство - 2018» пройдут с 1 октября по 2 ноября на территории России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщили в Объединенном штабе ОДКБ.

Как заявил начальник Объединенного штаба организации генерал-полковник Анатолий Сидоров, впервые в 2018 году будут проведены учения авиационных сил ОДКБ.

«Впервые в 2018 году мы проводим учения Коллективных авиационных сил ОДКБ "Воздушный мост"», - сказал Сидоров.

По его словам, на них будут отработаны применение авиации для переброски сил в район кризисного реагирования, авиационное прикрытие, совершенствование механизмов межгосударственного взаимодействия.

Он уточнил, что в следующем году запланировано проведение учений войск материально-технического обеспечения «Эшелон».

Маневры «Боевое братство - 2018» включают в себя учения разведывательных подразделений вооруженных сил государств - членов ОДКБ «Поиск-2018», учения Коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие-2018», учения Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство - 2018» и коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ «Рубеж-2018».

Также генерал Сидоров сообщил о высыком конфликтном потенциале, который сохраняется в кавказском регионе коллективной безопасности.