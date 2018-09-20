Военная прокуратура подвела итоги надзорного сопровождения учений «Восток-2018»

Главная военная прокуратура завершила надзорное сопровождение крупнейшего за последние годы стратегического командно-штабного учения «Восток-2018», которое осуществлялось с привлечением военных прокуратур Восточного и Центрального военных округов, а также Северного и Тихоокеанского флотов.

В этих целях к местам временной дислокации войск на 12 полигонах в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также Еврейской автономной области были направлены прокурорские работники Главной военной прокуратуры и военных прокуратур окружного звена.

В финальной стадии учений на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае группой военных прокуроров руководил первый заместитель главного военного прокурора Евгений Иванов.

Надзорные мероприятия показали, что состояние дисциплины и уровень правопорядка в воинских частях, задействованных в учениях, находились на высоком уровне, нарушений закона, которые могли бы помешать выполнению замысла маневров, не установлено.