МиГ-29 уничтожили командный пункт «противника» в Армении

Российские истребители МиГ-29 уничтожили командный пункт условного противника. Учения проходили на военной базе Эребуни Южного военного округа, дислоцированной в Армении.

По легенде учений, условный противник создал в горах на территории полигона Алагяз специальный лагерь для подготовки диверсантов-разведчиков.

Российские истребители выполнили электронные пуски управляемых ракет и уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника.

В учениях принимали участие более двух тысяч военнослужащих и около 400 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотники.