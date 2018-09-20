В Минобороны вручили награды победителям «Армии России-2018»

С минуты молчания в честь павших защитников отчества началась этим вечером церемония подведения итогов V всеармейского фестиваля «Армия России-2018».

Собравшиеся в Национальном центре управления обороной почтили память пятнадцати российских военнослужащих, находившихся на борту самолета Ил-20, сбитого в минувший понедельник у берегов Сирии. В связи с трагедией в программу церемонии внесли изменения.

В атриуме национального центра управления обороной награды вручают настоящим героям. Тем, кто мужественно проявил себя в критической ситуации или добился успехов на службе. Лауреатов приветствует министр обороны Сергей Шойгу.

Первую награду министр обороны вручает курсанту Краснодарского высшего военного авиационного училища Михаилу Еманову. Во время учебного полета на высоте 200 метров ему в кабину, пробив козырек фонаря, попала птица. Куски разбитого стекла тут же вывели из строя двигатель. Курсант принял молниеносное решение не катапультироваться, ему удалось посадить падающий самолет в поле.

«Я нашел единственно верное решение чтобы на земле никто не пострадал. Быстро успокоился, вспомнил чему меня учил, принял решение тянуть самолет до самого конца», - рассказал Еманов.

Среди лауреатов - солдаты, офицеры, летчики, ученые и музыканты. Награды вручили в девяти номинациях.

Отборочные этапы фестиваля проходили на протяжении всего года. По всей стране в войсках проводили профессиональные конкурсы и смотры. На награждении в национальном центре управления обороной - лучшие из лучших.

Победитель в номинации миротворец - начальник регионального управления военной полиции по Южному военному округу полковник Виктор Зайцев. В Сирии он был дважды. Каждый день, рискуя жизнью, проводил переговоры с боевиками, вооруженной оппозицией - убеждал их сложить оружие и остановить кровопролитие.

«Многие незаконные формирования устали от семилетней войны. Устали, хотят вернуться к мирной жизни, к семьям к земле», - объяснил Виктор Зайцев.

Призы во всех номинациях вручало высшее руководство Минобороны - заместители министра, главкомы и известные общественные деятели. Чествовали воздушных асов, моряков, тех, кто круглосуточно следит за военно-политической обстановкой в мире - дежурных Национального центра управления обороной.

За достижения в культурно-досуговой работе замминистра обороны Андрей Картаполов и народный артист России Игорь Бутман вручили памятную награду фестиваля художественному руководителю ансамбля имени Александрова Геннадию Саченюку.

Церемонию награждения завершил хор ансамбля имени Александрова песней в память об экипаже самолета Ил-20.