Шойгу наградил курсанта, посадившего самолет после отказа двигателя

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаила Еманова, который смог посадить самолет с отказавшим двигателем.

Это произошло после того, как в двигатель учебного Л-39 на высоте 200 метров попала птица. Курсант быстро сориентировался и смог посадить поврежденный самолет прямо в поле без выпущенных шасси, отведя машину от жилых домов и сохранив ее целостность, рискуя жизнью.

Сергей Шойгу на церемонии награждения победителей V Всеармейского фестиваля «Армия России» отметил, что Михаил Еманов «начал свой боевой путь с большим опережением», и в сложной ситуации смог проявить «то мужество, которому могут позавидовать многие».

«Поздравляю, надеюсь, что это первая, но не последняя награда. Уверен, что с таким характером, с такой силой воли у вас большое будущее», - сказал министр обороны.

Уже после разбора полетов командование части заявило, что решение летчика было единственно верным. Если бы Еманов катапультировался, неуправляемая машина могла упасть на хутор или расположенную рядом газонаполнительную станцию.