Российские военные передали 1,95 тонны гумпомощи жителям сирийского Хаклая

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хаклая провинции Алеппо. В ходе акции выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны», - сказал Савченко.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1937 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3020,94 тонны.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, Центр по примирению враждующих сторон продолжает фиксировать значительное количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской Зоне Деэскалации», - добавил генерал-лейтенант.

В течение суток боевики обстреляли населенные пункты Вади-Басур, Бариша, Нахшебба, Джубб-Эль-Мгара, Сандран, Айн-Эль-Кантара, Мортлу, Айн-Эль-Кантара, Икко, Кинсибба подвергся обстрелу шесть раз.

Также были атакованы Хаддада, Сафсафа, Джубб-Эз-Заур, Дейруна и Сараф провинции ЛАТАКИЯ, районы Хара, Маканис-Эд-Дувайри, квартал научно-исследовательского центра и северо-западные окраины города Алеппо, населенные пункты Хальфая, Латамна и Телль-Баззам провинции Хама.

Помимо этого был зафиксирован обстрел северо-восточных окраин населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций протурецких формирований в районе города Эль-Баб.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.