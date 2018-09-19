Летчики разбившегося МиГ-31 катапультировались - Минобороны РФ

Летчики потерпевшего крушение в Нижегородской области истребителя-перехватчика МиГ-31 катапультировались и были оперативно эвакуированы с места приземления, их жизни ничего не угрожает. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.

Нештатная ситуация произошла в ходе планового учебно-тренировочного полета в 15:30 19 сентября.

В сообщении Минобороны подчеркнуто, что полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны.