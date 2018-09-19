МиГ-31 потерпел крушение во время планового полета в Нижегородской области

Сегодня, 19 сентября, около 15:30 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на одном из военных аэродромов в Нижегородской области потерпел аварию истребитель Миг-31 Центра подготовки авиационного персонала, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, уточнили в Минобороны РФ.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России.