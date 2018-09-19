Летчики России и Индии отработают удары по наземным целям

Российские и индийские летчики выполнят пуски неуправляемых ракет и бомбометание на учениях в Липецкой области, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Летчики истребительной, штурмовой и армейской авиации выполнят пуски неуправляемых ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям на полигонах в Липецкой и Воронежской областях», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В учениях будут задействованы истребители Су-30СМ, МиГ-29, штурмовики Су-25, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМШТ.

В составе индийской делегации на учения прибыли 20 летчиков различных родов авиации, а также технические специалисты наземных служб.