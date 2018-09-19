Моряки Северного флота завершили сезон очистки Арктики

Очередной сезон очистки Арктики завершился на Северном флоте. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Личный состав взвода произвел загрузку теплохода "Капитан Данилкин" контейнерами с металлоломом, собранным на арктическом острове Котельный прошедшим летом», - говорится в сообщении.

Всего на судно было загружено 36 морских контейнеров. Общий вес собранного металлолома составил 362,5 тонны.

Металлолом будет доставлен в Мурманский порт и затем перевезен на базу хранения для последующей реализации.

Экологическая очистка Арктики силами флота продолжается четыре года. В летнее время проводятся работы по сбору и прессовке металлолома. Большую часть лома составляют сплющенные 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов.