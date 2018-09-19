Моряки Каспийской флотилии отработали новый прием противоракетной обороны

Новый прием противоракетной обороны «Фильтр» отработали экипажи кораблей Каспийской флотилии.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, истребители Су-27СМ 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО имитировали атаку на корабли Каспийской флотилии.

Между средствами ПВО корабельной группы в составе ракетных кораблей «Татарстан», «Дагестан» и малого ракетного корабля «Углич», расположенными вдали от берега, и береговыми комплексами ПВО ЗРК «Бук-М3» зенитчиков 58-й общевойсковой армии выполняли задачу отражения ракетного удара самолеты оперативно-тактической авиации Су-30 и Су-34.

Корабельные и береговые радиолокационные средства обнаружили опасность на дальности более 200 километров. Средствами противовоздушной обороны кораблей и авиационными средствами поражения класса «воздух-воздух» объекты условного противника были «уничтожены» на высотах от 100 до 1800 метров.

Целеуказания летчикам во время полета поступали непосредственно с командных пунктов военных кораблей от штатных авианаводчиков.

Ранее в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова была объявлена учебная тревога.

В проверке боевой готовности было задействовано сто процентов личного состава Каспийской флотилии.