В парке «Патриот» заложат первый камень Главного храма ВС РФ

В Подмосковье на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в среду 19 сентября заложат первый камень Главного храма Вооруженных сил России. Закладной камень перед этим освятят в церкви.

Главный военный храм возведут к 2020 году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Высота сооружения составит 95 метров, вместимость - до шести тысяч человек. Храмовый комплекс украсят иконы святых покровителей российских воинов, воинские геральдические знаки, а также росписи с батальными сценами из Священного писания и военной истории России.

Идея строительства принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу, она получила благословение у главы Русской православной церкви Патриарха Кирилла.

Деньги на строительство храма жертвуются абсолютно добровольно. Для финансирования проекта создан специальный фонд «Воскресение». Реквизиты для пожертвований можно найти на сайте «Звезды» по этой ссылке.