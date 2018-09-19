На учениях «Селенга-2018» впервые применят огнеметы «Солнцепек»

Тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек» впервые задействуют на российско-монгольских маневрах «Селенга-2018». ТОС-1А будут использованы на полигоне Бурдуны в Бурятии.

«Впервые на предстоящем совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2018" огневую мощь продемонстрируют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек"», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа

Использовать «Солнцепеки» будут соединения войск РХБЗ, дислоцированные в Бурятии. Подразделения получили тяжелые огнеметные системы в мае текущего года. Новая техника позволила ликвидировать огнеметные роты, заменив их тяжелыми огнеметными ротами. Это позволило увеличить огневую мощь подразделения в три раза.

Ранее ТОС-1А «Солнцепек» применили войска радиационной, химической и биологической защиты для уничтожения условного противника на учениях «Восток-2018». Огнеметы использовали для поддержки действий штурмовых групп при подготовке к совместному наступлению российских и китайских соединений.