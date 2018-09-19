Масштабные антитеррористические учения спецназа прошли под Самарой: видео

В Самарской области военнослужащие соединения спецназа Центрального военного округа в ходе тактических учений обезвредили условных террористов планирующих провести диверсии на стратегически важных объектах, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Согласно замыслу учений, военнослужащие провели воздушную разведку местности с использованием комплекса БЛА «Гранат», в ходе которой разведчики определили состав колонны боевиков, численность, вооружение, а также вероятные пути их отхода.

Затем скрытно заняли позиции в районе проведения спецоперации. Когда колонна подошла к месту засады, снайпера уничтожили головной дозор колонны, а остальных условных боевиков спецназовцы уничтожили из штатного стрелкового оружия и гранатометов.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.