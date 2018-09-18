Шойгу обсудил с главой военного ведомства Франции катастрофу Ил-20 в Сирии

Вечером 18 сентября по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Франции Франсуа Парли, сообщили в Минобороны РФ.

Глава минобороны Франции принесла свои соболезнования российской стороне в связи с трагедией и предложила помощь в проведении поисковой операции.

Генерал армии Сергей Шойгу уведомил коллегу об известных обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 у побережья Сирии, приведшей к трагической гибели 15 российских военнослужащих.

Сергей Шойгу поблагодарил Франсуа Парли за предложение о помощи и проинформировал о достаточности российских сил и средств для завершения всех необходимых поисковых мероприятий.

Также главы российского и французского военных ведомств подробно обсудили различные аспекты реализации подписанного вчера в городе Сочи меморандума с турецкой стороной о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

Ил-20 исчез с радаров за час до полуночи 18 сентября. Позже в Министерстве обороны РФ заявили, что самолет был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, которая отражала атаку израильских ВВС.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что Израиль совершил атаку, прикрываясь российским самолетом, а предупреждение о ней было сделано менее чем за минуту до удара.

В результате крушения Ил-20 погибли 15 российских военнослужащих.