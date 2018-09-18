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Шойгу объявил о построении новой системы безопасности в зоне деэскалации Идлиб

Павел Настин
17:41 18.09.2018
Решение о начале данного процесса принято по результатам российско-турецких переговоров на высшем уровне.
Фото: Anas ALkharboutli, dpa, Globallookpress

Началось построение новой системы и структуры безопасности в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Вчера были проведены большие переговоры между нашим Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом. В них принимали участие министры обороны и иностранных дел, а также начальники генеральных штабов. После долгих переговоров было принято решение, в соответствии с которым мы считаем, что с сегодняшнего дня начался процесс построения новой системы и структуры безопасности в зоне деэскалации Идлиб», заявил Шойгу на коллегии Минобороны России.

Глава оборонного ведомства уточнил, что новая система безопасности предусматривает вывод до 10 октября тяжелого вооружения из зоны демилитаризации, которая проходит по периметру идлибской зоны деэскалации на глубину от 15 до 20 километров.

В дальнейшем, уточнил Шойгу, до 15 октября оттуда должны быть выведены все радикальные формирования.

Ранее министр обороны РФ заявлял, что Россия не будет предпринимать новую военную операцию в Идлибе.

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