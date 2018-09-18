Шойгу: в Израиле не ожидали, что сирийская ПВО ответит на авиаудар

Израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского Ил-20, предполагая, что сирийские ПВО не будут действовать в этом направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар»,- сказал министр.

Он также подчеркнул, что израильские ВВС нанесли удары без предупреждения, сообщив о них менее чем за минуту.

Шойгу особо отметил, что в прошедшем сегодня разговоре с министром обороны Израиля довел до его сведения, что Россия не оставит случившееся без ответа.