Встречный бой и тактику «сквозных атак» применили танкисты на учениях под Челябинском: видео

Встречный бой и тактику «сквозных атак» отработали экипажи танков Т-72Б3 на полигоне Чебаркуль в Челябинской области.

Стреляя с разных позиций, с места и в движении, они уничтожили мишени, самые дальние из которых были расположены на расстоянии в два километра. Тактические группы 90-й танковой дивизии выполнили боевые задачи при ведении маневренной обороны, переходя в контратаки и загоняя противника в так называемые «огневые мешки».

Тактику «сквозных атак» придумал еще великий полководец Александр Суворов, и она активно применялась в русской армии XVIII-XIX веков. Смысл этого метода состоит в том, что одно подразделение прорывается сквозь боевые порядки другого, резко разворачивается, переходит к обороне и таким образом оттягивает на себя передовые силы неприятеля. В это время вторая волна наступающих войск уже в спину добивает противника. Во времена Суворова так действовали пешие и конные расчеты, а XXI веке - танковые.