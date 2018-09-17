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Военный парад по случаю 75-й годовщины освобождения от фашистов прошел в Брянске

Александр Пешков
18:59 17.09.2018
В Брянске состоялся военный парад по случаю 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Город воинской славы Брянск впервые отметил годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков масштабным военным парадом. Оккупантов изгнали из города 75 лет назад. В торжественном смотре войск задействовали более тысячи военнослужащих и более 50 единиц различной техники.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. За ним прошли новейшие модификации Т-72 Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ2». Они поступили на вооружение частей дислоцированных в Брянской области лишь в этом году.

Воздушную часть парада открыли вертолеты Ми-8, Ка-52 и Ми-24. Затем над городом прошли истребители различных модификаций , а также самолеты военно-транспортной авиации.

В годы войны Брянск был оккупирован с октября 1941 года. В лесах области действовали многочисленные партизанские отряды.

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