Военный парад по случаю 75-й годовщины освобождения от фашистов прошел в Брянске

Город воинской славы Брянск впервые отметил годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков масштабным военным парадом. Оккупантов изгнали из города 75 лет назад. В торжественном смотре войск задействовали более тысячи военнослужащих и более 50 единиц различной техники.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. За ним прошли новейшие модификации Т-72 Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ2». Они поступили на вооружение частей дислоцированных в Брянской области лишь в этом году.

Воздушную часть парада открыли вертолеты Ми-8, Ка-52 и Ми-24. Затем над городом прошли истребители различных модификаций , а также самолеты военно-транспортной авиации.

В годы войны Брянск был оккупирован с октября 1941 года. В лесах области действовали многочисленные партизанские отряды.