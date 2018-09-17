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«Мы не собираемся ни на кого наступать»: Шойгу высказался о маневрах «Восток-2018»

Павел Настин
18:07 17.09.2018
Министр обороны РФ подчеркнул, что прошедшие учения не направлены против кого-либо и призваны оценить уровень обороноспособности страны.
Фото: МО РФ

Прошедшие маневры «Восток-2018» не имеют агрессивной направленности и проводились для оценки обороноспособности Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Мы не собираемся ни на кого наступать. Там даже нет элементов, предполагающих, что мы собираемся вести какие-то наступательные действия на чужой территории», - отметил Шойгу в интервью телеканалу «Россия».

Вместе с тем глава оборонного ведомства напомнил, что наши западные партнеры проводят свои учения по сценариям отражения именно российской агрессии.

«Они переодеваются в форму российской армии, подбирают в качестве статистов русскоговорящих людей. Это не красит наших соседей, но говорит нам о многом», - подчеркнул министр обороны.

Маневры «Восток-2018» проходили в Забайкалье с 11 по 17 сентября, в них были задействованы более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, более 36 тысяч танков, бронемашин и автомобилей, корабли Северного и Тихоокеанского флотов, а также до 80 кораблей и судов обеспечения. Эти маневры стали крупнейшими за последние 37 лет.

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