Американский танк времен ВОВ поднят со дна Баренцева моря

На главную базу Северного флота, в город Североморск, многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» доставило американский средний танк M3 Lee времен Второй мировой войны.

Этот уникальный исторический экспонат был поднят специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота с транспорта Ballot, затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи острова Кильдин. Выскочив на камни в условиях плохой видимости, судно получило серьезные повреждения. В основном оно было разгружено, но позже затонуло во время шторма.

«В результате планомерной и плодотворной работы в архивах было определено место гибели еще одного судна полярных конвоев, которое было исследовано с помощью водолазов и необитаемых телеуправляемых аппаратов. С борта этого транспорта и был поднят еще один танк времен Второй мировой войны, он уже шестой по счету, пять танков спасатели Северного флота подняли с бота транспорта "Томас Дональдсон", на котором и в настоящее время продолжаются работы», - отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

В операции по подъему танка M3 Lee были задействованы водолазный катер «Иван Швец» и новейшее многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» Северного флота.

Танк перевезли в расположение ремонтно-восстановительного батальона Северного флота, в котором имеется большой опыт восстановления исторических экземпляров бронетанковой техники.

Планируется, что в ближайшее время специалисты Северного флота приступят к восстановлению еще одной уникальной исторической бронемашины. А спасатели продолжат свою работу на транспорте Ballot, оценивая возможность подъема и других исторических экспонатов.

М3 Lee - американский средний танк периода Второй мировой войны. Назван в честь военачальника времен Гражданской войны в США генерала Роберта Ли. Из-за отсутствия опыта производства танковых башен с орудиями крупного калибра основное вооружение танка - 75-миллиметровая пушка - было установлено в корпусе. Во вращающейся башне устанавливалось вспомогательное вооружение - 37-миллиметровая пушка. В 1942 году был заменен танком М4 Sherman, который унаследовал от М3 ходовую часть и моторно-трансмиссионные узлы и агрегаты.

По программе ленд-лиза в СССР было поставлено 952 танка М3. На Кандалакшском направлении в боях участвовали 12 танков М3, поднятых водолазами Северного флота с борта затонувшего транспорта Steel Worker.

В настоящее время в Баренцевом море продолжает действовать аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий «КИЛ-143», водолазного судна «ВМ-227», водолазного катера «Иван Швец» и многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус».