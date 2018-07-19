Истребители Балтфлота обстреляли ракетами «самолеты противника»

Пуски управляемых ракет по авиационным мишеням выполнили экипажи истребительной авиационной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота.

Как сообщила пресс-служба флота, в рамках плановых полетов пилоты отработали задачи обнаружения и уничтожения воздушных мишеней, имитирующих самолеты условного противника с использованием подвесного вооружения как одиночно, так и в составе пары. В качестве воздушных мишеней использовались светящие авиационные бомбы САБ-250, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами и выставленные в небе фронтовым бомбардировщиком Су-24. Боевые стрельбы летчики отрабатывали как в дневное, так и в ночное время.

Учебно-тренировочные полеты и пуски проводились в четко обозначенном районе – над морским полигоном Балтийского флота. До начала выполнения мероприятий боевой подготовки были приняты все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности местного населения, воздушных судов и надводных кораблей. На период выполнения стрельб район морского полигона был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских средств.

Ввиду того, что запуски воздушных мишеней осуществлялись с высоты более 6 тысяч метров, их свечение некоторые жители побережья Калининградской области могли наблюдать в вечернее время.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 самолетов.