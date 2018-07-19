Застрявших в горах Приамурья школьников эвакуировали на вертолете

Вертолет МЧС России спас школьников, застрявших в горах Приамурья из-за паводка.

Тринадцать детей и четверо взрослых оказались заблокированы в горном приюте «Грозовое плато», расположенном в 16 километрах от поселка Золотая Гора в Амурской области.

Из-за проливных дождей река Эракингра вышла из берегов и размыла трассу, соединяющую поселок с городом Зеей. Школьники, отправившиеся в поход, не смогли вернуться назад.

МЧС России направило вертолет Ми-8 для эвакуации людей. Спасатели доставили школьников и их сопровождающих в Зею. Никому из них медицинская помощь не потребовалась, сообщили в спасательном ведомстве.