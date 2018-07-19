Вертолетчики ВВО доставили сотни тонн грузов в Арктику

Экипажи Ми-26 Восточного военного округа (ВВО) в ходе дежурства в Арктической зоне с начала года доставили более тысячи тонн различных грузов в отдаленные гарнизоны. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

«Грузы был доставлен в гарнизоны, дислоцированные в Анадыре, на острове Врангеля и мысе Шмидта. Маршруты проходят в сложных метеоусловиях и через ряд крупных горных перевалов», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вертолетчики произвели смену военнослужащих, которые несли боевое дежурство в Арктической зоне.