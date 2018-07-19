ПВО Крыма ожидает пополнение

В текущем году противовоздушная оборона Крыма усилится еще одним дивизионом «Панцирь-С1». Таким образом их количество на полуострове возрастет до трех. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

«В текущем году на боевое дежурство по защите воздушного пространства Республики Крым заступит очередной дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», - сказал военачальник.