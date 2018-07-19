ПВО Крыма ожидает пополнение
По словам командующего ЮВО, в этом году ПВО полуострова усилят еще одним дивизионом «Панцирь-С1».
Фото: Минобороны РФ
В текущем году противовоздушная оборона Крыма усилится еще одним дивизионом «Панцирь-С1». Таким образом их количество на полуострове возрастет до трех. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.
«В текущем году на боевое дежурство по защите воздушного пространства Республики Крым заступит очередной дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», - сказал военачальник.
Также командующий добавил, с заступлением на боевое дежурство нового дивизиона в составе ПВО округа «показатель оснащенности войск Южного военного округа новейшими видами вооружения приближается к 65%-й отметке и является самым высоким среди военных округов».