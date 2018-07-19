Подразделения ВДВ совершили массовое десантирование в ЮВО

Более 800 десантников совершили массовое десантирование парашютным способом на полигоне «Прудбой» в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«Десантирование проводилось из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 в сложных метеоусловиях с высот от 400 до 600 м. По замыслу учения, десантно-штурмовое подразделение в тылу условного противника выполняет задачи в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы и диверсионных групп», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после высадки десантники провели разведку объектов и огневых точек «противника» и передали их координаты артиллерийским расчетам и авиации поддержки.

Ранее в ходе учений подразделения ВДВ захватили выгодные рубежи на берегу Дона.