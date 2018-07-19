Танкисты ВВО обкатали новейшие танки Т-72Б3: видео

Более двух тысяч курсантов учебных воинских частей Восточного военного округа приступили к обучению на специализированных тренажерах танка Т-72Б3.

В ходе тренировок молодые специалисты пройдут курс общевойсковой подготовки, после чего перейдут к практическим занятиям на многотонных боевых машинах. Им предстоит отработать стрельбу из танковой пушки и пулемета по различным целям на максимальные дальности. Мультимедийный тренажер имитирует вождение танка в степной, лесистой, а также пересеченной местностях.

После обучения девять человек из десяти продолжат службу в воинских частях и соединениях Восточного военного округа.